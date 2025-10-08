Spid PosteId resta gratuito per altri 5 anni | rinnovata la convenzione con AgId

Wired.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il rischio dell'introduzione del canone annuo di cinque euro, Poste Italiane conferma la gratuità del servizio per i suoi 20 milioni di utenti. 🔗 Leggi su Wired.it

spid posteid resta gratuito per altri 5 anni rinnovata la convenzione con agid

© Wired.it - Spid, PosteId resta gratuito per altri 5 anni: rinnovata la convenzione con AgId

In questa notizia si parla di: spid - posteid

Cinque anni di SPID ancora gratuiti: il rinnovo che mette fine alle incertezze - Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma ufficiale: l'identità digitale resta gratuita almeno fino al 2030. Si legge su iodonna.it

spid posteid resta gratuitoSpid confermato per altri 5 anni, ma resta l’ipotesi del servizio a pagamento: cosa farà Poste - Spid sarà attivo per altri cinque anni grazie al rinnovo della convenzione tra AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gestori ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spid Posteid Resta Gratuito