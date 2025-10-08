Spid la notizia ufficiale sull’uso dell’identità digitale Cosa cambia nei prossimi mesi
Cosa ne sarà dello Spid? È la domanda che, per mesi, ha accompagnato milioni di italiani, tra ipotesi di chiusura, migrazioni forzate verso la Cie (Carta d’identità elettronica) e dubbi sui costi futuri. Il Sistema pubblico di identità digitale, utilizzato per accedere a gran parte dei servizi online della Pubblica amministrazione, è ormai uno strumento quotidiano per cittadini e imprese. Ma la mancanza di certezze aveva alimentato timori concreti: il rischio di dover passare a nuovi sistemi, con spese aggiuntive o procedure complesse, non lasciava tranquilli gli utenti. Poco fa, però, è arrivata la conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
