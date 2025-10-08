Spid confermato per altri 5 anni ma resta l'ipotesi del servizio a pagamento | cosa farà Poste

Spid sarà attivo per altri cinque anni grazie al rinnovo della convenzione tra AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gestori. Resta aperta l'ipotesi di un servizio a pagamento, con Poste Italiane che per ora mantiene la gratuità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spid - confermato

Vuoi far praticare sport a tuo figlio senza pensieri? Da lunedì 29 settembre ore 12.00 è possibile presentare domanda per ottenere il contributo dedicato ai minori tra 6 e 14 anni. Requisiti: ISEE minorenni = 15.000 € Accesso con SPID o CIE S - facebook.com Vai su Facebook

Spid confermato per altri 5 anni, ma resta l’ipotesi del servizio a pagamento: cosa farà Poste - Spid sarà attivo per altri cinque anni grazie al rinnovo della convenzione tra AgID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gestori ... fanpage.it scrive

Spid, approvato il rinnovo della convenzione per altri 5 anni - Spid, c'è il sì: rinnovo della convenzione per altri 5 anni sulla scia della volontà di dar proseguimento al percorso in sicurezza. Da skyvape.it