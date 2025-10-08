SPID a pagamento si no… forse Ecco cosa cambia per l’identità digitale

Lo SPID è salvo, per altri cinque anni. Sono state rinnovate, all’ultimo minuto, le convenzioni tra governo e gestori, con alcuni impegni per farlo evolvere. Continuerà dunque ad accompagnarci nella vita digitale quotidiana, almeno per ora. Ma il passaggio sempre più a pagamento è dietro l’angolo Spid salvo: convenzioni firmate per altri 5 anni. L’accordo tra Assocertificatori (che riunisce i principali gestori come Poste, Aruba e Infocert), l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è arrivato quando ormai il conto alla rovescia era quasi scaduto. Senza una firma, lo SPID avrebbe potuto spegnersi definitivamente già il 9 ottobre, lasciando milioni di cittadini senza accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - SPID a pagamento, si no… forse. Ecco cosa cambia per l’identità digitale

Lo SPID di InfoCert diventa a pagamento dal 28 luglio 2025

Spid, InfoCert a pagamento: cosa accadrà ora

Spid a pagamento da oggi, 28 luglio 2025: per quali servizi scattano i costi

Spid rinnovato per altri 5 anni, per chi sarà a pagamento e cosa cambia adesso - Rinnovato per cinque anni, lo Spid cresce con milioni di utenti, mentre si discute sul rischio di doverlo pagare e sull'identità digitale del futuro

Spid: perché i gestori lo mettono a pagamento e come averlo ancora gratis - Il 28 luglio InfoCert ha messo Spid a pagamento, Aruba già da maggio scorso.