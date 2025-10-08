Mercoledì (ore 20.30) di Coppa Emilia questa volta dedicato alla Prima categoria. Sette formazioni reggiane impegnate per staccare il pass dei sedicesimi di finale e, in caso di parità al 90’, si procederà direttamente coi calci di rigore. Grande attesa per le leader reggiane Atletico Bibbiano Canossa e Guastalla che guidano i rispettivi gironi a punteggio pieno e quindi inseguono il 6° hurrà in questo avvio di stagione da incorniciare. I matildici del neo-mister Cangiulli devono adattarsi al sintetico Stuard di San Pancrazio, feudo del temibile Fognano, mentre i rossoblù del rientrante trainer Cani attendono il Daino Santa Croce per un derby molto insidioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spicca il derby Guastalla-Daino