Spiavo il cellulare di Berlusconi Aveva il vecchio Samsung vedevo la lucina dai pantaloni che brillava e già capivo chi era Che inferno | così Francesca Pascale

Gelosie, scenate e sullo sfondo una storia d’amore intensa e chiacchierata. Francesca Pascale, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha ricordato il suo rapporto con Silvio Berlusconi. “Io spiavo il cellulare di Silvio Berlusconi per vedere se qualcuno gli scriveva. – ha rivelato – Non era ancora la generazione degli smartphone, era ancora il vecchio Samsung. Vedevo questa lucina dai pantaloni che brillava e già capivo chi era. Pensa che inferno, un disastro “. Poi la tentazione: “Una volta volevo assolutamente assoldare un investigatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

