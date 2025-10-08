Spiaggia di plastica tra giochi abbandonati e rafia degli ombrelloni | la denuncia di un lettore FOTO

Ilpescara.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda segnalazione in pochi giorni alla nostra redazione sulle condizioni in cui versa la spiaggia di Pescara sud dopo il maltempo che ha portato vento, piogge e mareggiate. Camminando lungo la battigia non si trovano solo i filamenti di rafia degli ombrelloni, ma anche giochi abbandonati da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - plastica

