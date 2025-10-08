Spiaggia di plastica tra giochi abbandonati e rafia degli ombrelloni | la denuncia di un lettore FOTO

Seconda segnalazione in pochi giorni alla nostra redazione sulle condizioni in cui versa la spiaggia di Pescara sud dopo il maltempo che ha portato vento, piogge e mareggiate. Camminando lungo la battigia non si trovano solo i filamenti di rafia degli ombrelloni, ma anche giochi abbandonati da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tutela del mare e raccolta differenziata, in spiaggia a San Girolamo arriva il pesce mangia-plastica

Francavilla al Mare mette al bando la plastica in spiaggia: i concessionari hanno 5 anni per adeguarsi

Francavilla al Mare dice addio alla plastica in spiaggia: Plastic Free plaude alla scelta dell’amministrazione

Questa mattina breve intervento in spiaggia Ecco quanto é stato rimosso: Indifferenziato 5,6Kg Plastica 0,3Kg Vetro 3,5Kg Totale 9,4Kg ?Martedì 30 Settembre 2025 #vogliounmondopulito #clean4tree - facebook.com Vai su Facebook

