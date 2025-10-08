Spettacoli e osservazioni astronomiche al Planetario di Bari

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 assisteremo allo spettacolo di astronomia “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”: conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spettacoli - osservazioni

spettacoli osservazioni astronomiche planetarioAperitivi astronomici d'autunno a Technotown - Dopo il ciclo di incontri primaverili ed estivi, prosegue anche a ottobre a Technotown, l’hub della scienza creativa di Roma Capitale, l’appuntamento con gli aperitivi scientifici. Segnala romatoday.it

spettacoli osservazioni astronomiche planetarioCento Ore di Astronomia, è partita la maratona internazionale - Tra osservazioni dirette al telescopio e spettacoli sotto le cupole dei planetari, è partita la maratona internazionale ' 100 Ore di Astronomia ', promossa dall’Ufficio per la Divulgazione Astronomica ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spettacoli Osservazioni Astronomiche Planetario