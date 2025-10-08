Speriamo rifiutino o dovremo darci alle rapine | caso Osimhen le intercettazioni dei dirigenti del Napoli
Repubblica pubblica alcuni messaggi tra l'ex ds, il vice Pompilio e l'ad Chiavelli che, secondo i magistrati, confermerebbero la volontà di gonfiare le cifre dell'affare con la complicità del Lilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
