Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 10 al 12 ottobre

Salernotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scala torna la 48esima Festa della Castagna. Un appuntamento con la tradizione che animerà il borgo con stand di prodotti tipici, giochi popolari come il tiro alla fune, musica itinerante e la caratteristica corsa degli asini. Un'occasione per riscoprire antichi sapori. Per il programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

