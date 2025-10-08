Brevemente presentato dal direttore generale Bruno Pradines, che ha ringraziato come prima cosa Mirco Antenucci, il nuovo ds della Spal Sandro Federico ha dimostrato di avere indubbiamente personalità e idee chiare. Anche schiettezza, in quei frangenti in cui si è parlato di come si è giunti alla separazione con l’ex capitano. La presenza di Federico, come lui stesso ha più volte sottolineato, in realtà è stata una costante dal primo momento in cui il gruppo argentino aveva iniziato a lavorare al progetto Spal, pur se dietro le quinte. Inevitabile che le domande a lui rivolte ieri, riguardassero principalmente l’ "affaire" Antenucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Spal, i ruoli erano chiari. Non servono personalismi"