Spal i ruoli erano chiari Non servono personalismi
Brevemente presentato dal direttore generale Bruno Pradines, che ha ringraziato come prima cosa Mirco Antenucci, il nuovo ds della Spal Sandro Federico ha dimostrato di avere indubbiamente personalità e idee chiare. Anche schiettezza, in quei frangenti in cui si è parlato di come si è giunti alla separazione con l’ex capitano. La presenza di Federico, come lui stesso ha più volte sottolineato, in realtà è stata una costante dal primo momento in cui il gruppo argentino aveva iniziato a lavorare al progetto Spal, pur se dietro le quinte. Inevitabile che le domande a lui rivolte ieri, riguardassero principalmente l’ "affaire" Antenucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - ruoli
Nuova Spal, la presentazione del nuovo ds: "Addio di Antenucci? Serviva una figura di esperienza nel ruolo"https://tinyurl.com/448xy7em - facebook.com Vai su Facebook
"Spal, i ruoli erano chiari. Non servono personalismi" - Il nuovo ds Sandro Federico sull’addio di Antenucci: "E’ un ragazzo per bene, mi era stato chiesto di aiutarlo a fare esperienza, ma qualcosa non è andato". Lo riporta msn.com
Cosa ha detto Sandro Federico nella sua prima conferenza stampa da ds della SPAL - C'erano due uomini al tavolo dei relatori della sala stampa del centro "G. Da lospallino.com