Spagna lesione muscolare per Huijsen | c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca lui

Spagna, lesione muscolare per l’ex Juve Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca Laporte Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si vede costretto a lasciare il ritiro della nazionale spagnola all’ultimo minuto, non potendo disputare le decisive partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Georgia a Elche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spagna, lesione muscolare per Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca lui

In questa notizia si parla di: spagna - lesione

#MotoGP FRATTURA E LESIONE AI LEGAMENTI DELLA SPALLA DESTRA CONFERMATE PER MARC MARQUEZ. "Marc Márquez è arrivato questa mattina in Spagna, dove, subito dopo essere atterrato dall’Indonesia, si è recato all’Ospedale Ruber Interna - X Vai su X

Huijsen ko, salta la Spagna e rischia Real-Juventus in Champions! - facebook.com Vai su Facebook

Huijsen ko, salta la Spagna e rischia Real-Juventus in Champions! - Il difensore costretto a lasciare il ritiro della Roja e le sue condizioni verranno valutate in vista dei prossimi impegni con il Madrid dopo la sosta ... Riporta tuttosport.com

Huijsen infortunato, lascia la Spagna: salta Real Madrid-Juventus? - "Dean Huijsen è infortunato e salterà il ritiro della nazionale per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid. Secondo ilbianconero.com