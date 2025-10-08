Spagna approva embargo su armi Israele

19.56 La Camera spagnola ha approvato con 178 voti a favore e 169 contrari il disegno di legge,voluto dal primo ministro Pedro Sanchez,che dichiara l'embargo sulla vendita di armi a Israele. Contrari al testo il Partito Popolare e Vox. Tutti gli altri partiti hanno votato a favore tranne l'Upn,sigla indipendentista della Navarra, che si è astenuto. Il governo di Sanchez,tra i più critici della campagna militare israeliana a Gaza, aveva già di fatto bloccato le esportazioni di armi verso Tel Aviv nell'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

