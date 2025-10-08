Spagna approva embargo su armi Israele
19.56 La Camera spagnola ha approvato con 178 voti a favore e 169 contrari il disegno di legge,voluto dal primo ministro Pedro Sanchez,che dichiara l'embargo sulla vendita di armi a Israele. Contrari al testo il Partito Popolare e Vox. Tutti gli altri partiti hanno votato a favore tranne l'Upn,sigla indipendentista della Navarra, che si è astenuto. Il governo di Sanchez,tra i più critici della campagna militare israeliana a Gaza, aveva già di fatto bloccato le esportazioni di armi verso Tel Aviv nell'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: spagna - approva
Spagna, Sánchez approva 9 azioni contro genocidio a Gaza: "embargo armi a Israele e divieto di accesso in Paese a chi partecipa alla strage" - VIDEO
Gaza, in Spagna il governo approva l’embargo totale sulla vendita di armi a Israele. “Vogliamo aprire la strada in Ue”
Gaza, Spagna approva l'embargo totale sulle armi a Israele, stop anche ad import-export di materiale di Difesa e tecnologia dual use
#UEFA, via libera alla disputa di Milan-Como in Australia. La Federcalcio europea si oppone alle partite dei campionati nazionali all'estero, ma approva in via del tutto eccezionale le richieste di Italia e Spagna - X Vai su X
Succede in Spagna Consejo General de la Abogacìa Espanola – Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge storico: per la prima volta, la violenza vicaria sarà riconosciuta come reato specifico all’interno del Codice Penale. È un pas - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, in Spagna il governo approva l’embargo totale sulla vendita di armi a Israele. “Vogliamo aprire la strada in Ue” - Il governo di Sánchez blocca vendita, import ed export di armi verso Israele: "Un passo per aumentare la pressione su Netanyahu" ... Da ilfattoquotidiano.it
Spagna, ok all’embargo sulla vendita di armi a Israele. Ma una rottura completa è ‘altamente difficile’ - Madrid ferma accordi con aziende israeliane per oltre 4 miliardi, ma ammette difficoltà a recidere completamente i legami nella difesa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it