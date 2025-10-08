Spaccia al parco del Fondo Comini Diciottenne fermato dai carabinieri In casa hashish coca e marijuana
Appena quindici giorni fa aveva terminato l’obbligo di presentazione in caserma, legato a un precedernte arresto per spaccio. Ma il diciottenne non ha perso tempo: l’altro giorno era di nuovo al ‘lavoro’ al parco del Fondo Comini, in via Fioravanti. Qui lo hanno sorpreso i carabinieri della stazione Navile, impegnati in un servizio di controllo anti-spaccio in Bolognina coadiuvati dai colleghi delle Squadre di intervento operativo di Mestre. I militari, impegnati nell’attività che aveva tra l’altro come obiettivo i parchi pubblici, luoghi ‘sensibili’ perché spesso scelti dai pusher come base operativa, hanno notato subito il diciottenne seduto su una panchina perché volto noto ai loro uffici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
