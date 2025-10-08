Spaccate in serie tra Cattolica e Rimini | devastata una gioielleria i banditi in fuga con un ricco bottino

Rimini, 8 ottobre 2025 - Notte movimentata tra Cattolica e Rimini, dove una banda ben organizzata ha messo a segno – o tentato – due colpi ai danni di altrettante gioiellerie. Modalità estremamente simili tra loro, tanto da far pensare che si tratti dello stesso gruppo. Il furto riuscito è avvenuto nel centro di Cattolica, a pochi passi dal Municipio, dove l a gioielleria Guidi Walter è stata presa d’assalto intorno alle tre del mattino. I malviventi hanno tagliato la saracinesca del negozio, poi hanno forzato la prima porta d’ingresso. La seconda, più resistente, è stata abbattuta a colpi di mazza, fino a far cedere il vetro antiproiettile, completando l’opera usando una vettura come ariete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

