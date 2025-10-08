Soule, esterno della Roma ed ex Juve, vuole solo la Nazionale argentina: smentite le voci su una possibile convocazione Azzurra. Nonostante le voci e le speranze del calcio italiano, Matias Soulé, ex talento della Juventus e oggi uno dei giocatori più scintillanti della Serie A, ha preso una decisione definitiva sul suo futuro in nazionale. A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha confermato come i piani del giocatore non siano cambiati: il suo sogno resta, e resterà, quello di indossare la maglia dell’Albiceleste. L’attaccante classe 2003, attualmente in forza alla Roma dove sta mostrando tutto il suo potenziale, attende con pazienza e determinazione una chiamata dal Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Soule, sogno Azzurro già terminato? Indiscrezioni smentite, questa la posizione dell’ex Juve sull’eventuale convocazione dell’Italia. E c’è un importante precedente