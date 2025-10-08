Soulé può vestire Azzurro | un’occasione da cogliere per l’Italia di Gattuso
Non passano di certo inosservate le parole dell’agente di Matias Soulé tra le fila della Nazionale Italia. Martin Guastadisegno infatti, ai microfoni di LaRoma24.it, ha sottolineato come l’esterno giallorosso meriti un posto in Nazionale in vista del prossimo Mondiale. Queste le sue parole: “Matias sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi e in questo momento legalmente avrebbe la possibilità di essere convocato con la Nazionale italiana”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: soul - vestire
