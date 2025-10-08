Soulé numeri da record | il nuovo faro dell’attacco giallorosso

“Abbiamo preso il nuovo Iturbe”. È questo ciò che si diceva di Matias Soulé a Roma dopo l’inizio non esaltante della scorsa stagione. Un’affermazione dura, quasi provocatoria, rivolta a un ragazzo di appena 22 anni che, dopo anni trascorsi nelle giovanili della Juventus e una prima esperienza in Serie A con il Frosinone, si è ritrovato catapultato nella calda e difficile piazza romana. Il fiore del talento del classe 2003 non è sbocciato subito. Ma il tempo, che sappiamo essere galantuomo, ha fatto il suo corso. Soulé ha finalmente dimostrato la sua classe sopraffina, diventando oggi il vero e proprio faro dell’attacco giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

