Soulé non è per ora nei pensieri di Gravina e Gattuso | dovrà essere lui stesso a manifestare la volontà di giocare per l’Italia Gazzetta

Ilnapolista.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno fatto molto discutere le parole dell’agente di Matias Soulé, arrivate nella giornata di ieri. In pratica il manager ha dichiarato che il suo assistito potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di giocare per l’Italia, non essendo stato convocato per l’Argentina. Parole che stridono con quanto detto in passato dallo stesso calciatore che aveva professato di sentirsi argentino, chiudendo all’ipotesi di essere naturalizzato italiano. Qual è la posizione della Figc sulla questione? Lo spiega Gazzetta.it. Soulé non è nei pensieri della Figc, la situazione. “Il no di Soulé alla Nazionale italiana risale a qualche mese fa, quando il ct era Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

