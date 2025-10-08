Soule’ non convocato dall’Argentina | l’agente del giocatore apre all’ipotesi Italia

Mattias Soule’ sta vivendo uno dei momenti più felici della sua carriera. Due gol e tre assist nelle prime sei giornate di campionato e un ruolo sempre più centrale nel progetto tattico della Roma di Gasperini. Di tutto questo sembra non essersene accorta l’Argentina che non lo ha ancora convocato, tanto da diventare appetibile per l’Italia, avendo il doppio passaporto. SOULE’ PUÒ VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA?: L’AGENTE DEL GIOCATORE NON LO ESCLUDE Le possibilità che il fantasista italo-argentino, classe 2003, venga convocato in maglia azzurra non sono poi così remote, come ha sottolineato il suo agente, Martin Guadtadisegno, in una intervista rilasciata ai microfoni di LaRoma24. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

