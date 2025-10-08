Soulé in Nazionale? Quando disse | Il mio cuore dice Argentina
Roma, 8 ottobre 2025 – Due gol e tre assist nelle prime sei giornate: i numeri dicono che Matías Soulé è già uno dei volti dell’inizio di stagione. Ma al di là delle statistiche, l’ala della Roma sta offrendo quell’ingrediente che oggi è merce rara: salta l’uomo, spacca le partite, crea superiorità. Non stupisce allora che la voce del giorno sia la sua possibile convocazione con l’Italia di Gennaro Gattuso — voce alimentata dal suo procuratore, che ha apertamente ammesso l’apertura a vestire l’azzurro se l’Argentina dovesse continuare a rimandare la chiamata: “ Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si dovesse sbloccare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: soul - nazionale
Pontremoli, tutto pronto per la sfida tra Nazionale cantanti e Lunisiana Soul
“Sospiro” è il nuovo singolo di Fil, disponibile dal 12 settembre sugli store digitali e nelle radio in promozione nazionale. . @soul.fulmusicofficial in diretta stasera ore 19.40 ospite della conduttrice @cinzia_tattini . FM PUGLIA . STREAMING Radiomia.org e Ra - facebook.com Vai su Facebook
>: la leader della Cisl #DanielaFumarola intervistata da Monica Mondo a Soul su Tv 2000 Guarda la puntata integrale https://media.datastampa.it/media/20251005/20251005-TV_2000-SOUL_2105-105021889m.mp4… - X Vai su X