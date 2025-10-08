Soulé in Nazionale? Quando disse | Il mio cuore dice Argentina

Roma, 8 ottobre 2025 – Due gol e tre assist nelle prime sei giornate: i numeri dicono che Matías Soulé è già uno dei volti dell’inizio di stagione. Ma al di là delle statistiche, l’ala della Roma sta offrendo quell’ingrediente che oggi è merce rara: salta l’uomo, spacca le partite, crea superiorità. Non stupisce allora che la voce del giorno sia la sua possibile convocazione con l’Italia di Gennaro Gattuso — voce alimentata dal suo procuratore, che ha apertamente ammesso l’apertura a vestire l’azzurro se l’Argentina dovesse continuare a rimandare la chiamata: “ Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si dovesse sbloccare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it