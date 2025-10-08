Soulé in azzurro | la sorpresa che cambia gli scenari della Nazionale

Soulé in azzurro: l’ipotesi che accende il futuro della Nazionale. Se fino a ieri era solo un’ipotesi sussurrata nei corridoi del calcio italiano, oggi è una possibilità concreta: Matias Soulé potrebbe vestire la maglia azzurra. A riportarlo è Tuttosport, che rilancia una notizia destinata a far discutere. L’esterno offensivo della Roma, argentino di nascita e talento cristallino, è formalmente eleggibile per la Nazionale italiana. E se l’Albiceleste non accelera, l’Italia potrebbe cogliere l’occasione. Un percorso inatteso, ma possibile. Soulé, classe 2003, ha già mostrato lampi di classe con la Juventus e ora con la Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

