Soulé e Cristante trascinano la Roma | ombre e luci della sfida con la Fiorentina
Una vittoria importante quella messa a segno dalla Roma contro la Fiorentina. I giallorossi infatti hanno conquistato tre punti fondamentali contro una squadra che, nonostante la partenza a rilento, rappresentava un’insidia non di poco conto, vista la panchina sempre più traballante di Stefano Pioli. A mettere le firme nel match, oltre a Moise Kean, ci hanno pensato Soulé, sempre più leader tecnico della compagine allenata da Gasperini, e Cristante con l’arma della casa, il colpo di testa. Bisogna, però, andare ad analizzare pro e contro di questa partita. Sicuramente la Roma non è partita con il piede giusto e ha incassato dopo soli 14? di gioco la rete di Kean, ma la reazione è stata da manuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: soul - cristante
DIRETTA/ Roma Roma City (risultato finale 8-0): la doppietta di Cristante chiude il test! (4 settembre 2025) - 0: i giallorossi dilagano come da copione nell'amichevole di Trigoria. Secondo ilsussidiario.net
Roma, le pagelle di CM: Zaniolo e Cristante sugli scudi, male la difesa - Olsen 6: superlativo su Farias in chiusura di prima frazione, può poco sui due gol rossoblù. Come scrive calciomercato.com