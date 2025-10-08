Una vittoria importante quella messa a segno dalla Roma contro la Fiorentina. I giallorossi infatti hanno conquistato tre punti fondamentali contro una squadra che, nonostante la partenza a rilento, rappresentava un’insidia non di poco conto, vista la panchina sempre più traballante di Stefano Pioli. A mettere le firme nel match, oltre a Moise Kean, ci hanno pensato Soulé, sempre più leader tecnico della compagine allenata da Gasperini, e Cristante con l’arma della casa, il colpo di testa. Bisogna, però, andare ad analizzare pro e contro di questa partita. Sicuramente la Roma non è partita con il piede giusto e ha incassato dopo soli 14? di gioco la rete di Kean, ma la reazione è stata da manuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Soulé e Cristante trascinano la Roma: ombre e luci della sfida con la Fiorentina