Soulé convocato dall’Italia è possibile? Retroscena | ieri ha detto questo ad amici

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Matias continua a coltivare il suo sogno Albiceleste Mentre l’onda della sosta per le nazionali si abbatte sui club, la Roma vede i suoi talenti spargersi per il globo. Un vero e proprio giro del mondo che coinvolge undici calciatori giallorossi, le cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

soul233 convocato dall8217italia 232 possibile retroscena ieri ha detto questo ad amici

© Calcionews24.com - Soulé convocato dall’Italia è possibile? Retroscena: ieri ha detto questo ad amici

In questa notizia si parla di: soul - convocato

Cerca Video su questo argomento: Soul233 Convocato Dall8217italia 232