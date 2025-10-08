Sotto la pelle dei capolavori | Art from Inside illumina Palazzo Reale

Un viaggio nel cuore della pittura dal Quattrocento al Settecento prende forma a Palazzo Reale di Milano: “Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza” apre il 9 ottobre e accompagna i visitatori fino al 6 gennaio, mettendo in dialogo indagini scientifiche e sguardo del pubblico. Un’esperienza gratuita, pensata per tutti, che invita a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

