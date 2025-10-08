Sostenibilità presentato al Salone della Csr position paper su transizione digitale

(Adnkronos) – Il settore privato italiano è pronto ad assumere un ruolo guida nella transizione digitale, orientandola verso modelli di sviluppo capaci di coniugare profitto, benefici ambientali e sociali e creazione di valore condiviso. È questo il messaggio chiave che emerge dal position paper 'La transizione digitale a supporto della sostenibilità del business: rischi e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com