Sostegno Indire Università tre anni di servizio | 13mila i docenti iscritti al primo corso Sì iscrizione al concorso PNRR

Nel corso della riunione svoltasi ieri al Ministero dell'Istruzione e del Merito tra Amministrazione e sindacati, uno dei punti di informativa ha riguardato l'avvio dei percorsi di specializzazione art. 6 e 7 del DL 712024, per i quali è in corso di svolgimento il primo ciclo. L'articolo Sostegno IndireUniversità tre anni di servizio: 13mila i docenti iscritti al primo corso. Sì iscrizione al concorso PNRR . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - indire

Secondo ciclo sostegno Indire: attesa per l’avvio ufficiale

INDIRE TFA sostegno, Graduatorie triennalisti: Avviso su pagamenti e pubblicazione graduatorie aggiornate

INDIRE TFA sostegno: in arrivo nuove graduatorie per infanzia, primaria e secondaria

Proroga al 2026 dei Corsi Indire, Proroga al 2026 delle ASSUNZIONI su posti di sostegno da GPS, pubblicazione elenchi idonei dei Concorsi PNRR: ecco alcuni EMENDAMENTI ANIEF al Decreto Scuola - facebook.com Vai su Facebook

Valditara: “Docenti di sostegno specializzati con Indire e continuità didattica su richiesta delle famiglie. Il 41% ha confermato l’insegnante” - X Vai su X

Sostegno scolastico: ritirare quegli emendamenti che fanno prorogare di un anno i corsi INDIRE - «Invitiamo i Senatori che hanno presentato quegli emendamenti a ritirarli e ad aprire un confronto con la nostra Federazione»: lo si legge in una nota diffusa ... Segnala superando.it

Docenti di sostegno, nuove misure per coprire le cattedre - Emendamenti in VII Commissione del Senato mirano a ridurre la carenza di docenti di sostegno, con assunzioni da Gps e proroga dei corsi Indire. Riporta italiaoggi.it