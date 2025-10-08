Sosta selvaggia taxi beffati | Qui manca il senso civico

Disagi per la sosta in piazza della Repubblica, sul posto interviene l’assessore Tombolini. Al centro del contendere i posti dedicati ai tassisti, occupati dalla sosta veicolare ordinaria coi soliti incivili che non rispettano i parcheggi e lasciano i veicoli ovunque, magari per andare a prendere un caffè o a comprare un paio di scarpe. Sono stati gli stessi tassisti a chiedere al Comune di intervenire: "Esiste un’ordinanza che da qualche giorno garantisce alcuni stalli ai tassisti attorno alla chiesa del Sacramento – spiega Tombolini – Posti blu che abbiamo deciso temporaneamente di dedicare ai taxi perché quelli che utilizzavano fino a pochi giorni fa sono fuori uso a causa dello stato d’avanzamento dei lavori di piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia, taxi beffati: "Qui manca il senso civico"

In questa notizia si parla di: sosta - selvaggia

“Sosta selvaggia davanti al Miracolo eucaristico, indecoroso per i turisti del Giubileo”: la denuncia di Europa Verde Frentania

Sosta selvaggia in via Memoli, lo sfogo dei salernitani: "Parcheggiare sulle strisce pedonali non è più un'eccezione"

Pellegrino solidale con Trantino dopo le minacce: " Controlli contro la sosta selvaggia anche in periferia"

Fermati 3 parcheggiatori abusivi e rimosse 65 auto per sosta selvaggia - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, cantieri e sosta selvaggia, accoglienza da incubo: in piazza della Repubblica passeggeri dei traghetti spaesati e a caccia di taxi - Turisti allo sbaraglio in piazza della Repubblica, tra cantieri, sosta selvaggia e taxi sballottati a destra e sinistra. Scrive corriereadriatico.it

Sosta selvaggia, dal carico-scarico dei Tir ai genitori fuori dalle scuole: le auto in doppia fila incubo di bici e pedoni - Fenomeno in tutta la città: secondo Legambiente nella Capitale una macchina su tre è parcheggiata male. Si legge su roma.corriere.it