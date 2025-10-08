Sossio Aruta torna a Uomini e Donne? Le rivelazioni che fanno sognare i fan

Sossio Aruta pronto al ritorno nel parterre over di Uomini e Donne: parla di nuovi amori e sogna l’Isola dei Famosi Vuole tornare a Uomini e Donne? Ecco cosa ha confessato Sossio Aruta! Dopo mesi lontano dai riflettori, Sossio Aruta torna a far parlare di sé. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, rispondendo ai suoi fan, ha lasciato intendere chiaramente che tornerebbe volentieri nel programma. Ha detto che le vie del destino sono infinite e che, con un po’ di pazienza, tutto può succedere. Un messaggio che sa tanto di anticipazione. Ma non è tutto. Dopo la fine della sua relazione con Ursula Bennardo, ha svelato di aver vissuto un nuovo amore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

