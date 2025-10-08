Serie Tv, è un vero e proprio colpo di scena per gli appassionati di “La notte nel cuore”: la celebre soap turca in onda su Canale 5, che ha saputo conquistare il pubblico con intrighi, passioni e colpi di scena mozzafiato, non andrà in onda nella settimana entrante. La sospensione improvvisa, decisa dalla rete per far spazio a una nuova trasmissione, stravolge la programmazione serale e lascia letteralmente interdetti i fedelissimi spettatori, abituati a seguire con passione le vicende dei loro personaggi preferiti. “La Notte nel Cuore” sospesa: delusione dei fan. La decisione dei piani alti di Mediaset ha già scatenato reazioni sui social, con commenti pieni di sorpresa, incredulità e una buona dose di polemica: molti fan chiedono spiegazioni e temono che l’assenza possa spezzare l’appuntamento quotidiano con le storie che li tengono incollati allo schermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sospesa per lasciare spazio“. La notte nel cuore cancellata nel momento clou: cosa succede