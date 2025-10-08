Sos dei comitati | Effetti pesanti anche su Monza

Dopo la mobiitazione di sabato scorso, i comitati monzesi seguiranno le future proteste dei colleghi della Brianza per continuare a dire "no" alla Pedemontana. "Monza è il capoluogo di provincia, quindi siamo comunque coinvolti", sottolineano gli attivisti monzesi. Anche i comitati condividono la denuncia sugli effetti che questa infrastruttura comporterà in termini di distruzione ambientale. L’opera è stata pensata decenni fa, oggi controproducente sul piano del traffico, come ormai ampiamente dimostrato anche da Brebemi, semivuota a causa degli alti pedaggi. È devastante sul piano ambientale, con la distruzione di interi ecosistemi boschivi, oltre a impegnare ingenti risorse finanziarie che potrebbero essere destinate a interventi per la mobilità assai più utili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

