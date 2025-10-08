Sos dei comitati | Effetti pesanti anche su Monza
Dopo la mobiitazione di sabato scorso, i comitati monzesi seguiranno le future proteste dei colleghi della Brianza per continuare a dire "no" alla Pedemontana. "Monza è il capoluogo di provincia, quindi siamo comunque coinvolti", sottolineano gli attivisti monzesi. Anche i comitati condividono la denuncia sugli effetti che questa infrastruttura comporterà in termini di distruzione ambientale. L’opera è stata pensata decenni fa, oggi controproducente sul piano del traffico, come ormai ampiamente dimostrato anche da Brebemi, semivuota a causa degli alti pedaggi. È devastante sul piano ambientale, con la distruzione di interi ecosistemi boschivi, oltre a impegnare ingenti risorse finanziarie che potrebbero essere destinate a interventi per la mobilità assai più utili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: comitati - effetti
Queste sono solo alcune delle foto arrivate dai Comitati CRI e dai Comuni italiani che hanno aderito alla campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare”. Insieme all’ANCI, illuminando di rosso le nostre sedi, i palazzi istituzional - facebook.com Vai su Facebook
Ho presieduto questa sera al Viminale il Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. All’ordine del giorno: l’analisi degli effetti dello scenario della crisi internazionale sulla sicurezza interna, la vigilanza dei siti sensibili e un punto della situazio - X Vai su X
Sos dei comitati: "Effetti pesanti anche su Monza" - La bretella di collegamento con viale Stucchi finisce nel mirino dei gruppi di attivisti. msn.com scrive