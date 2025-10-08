Sora presentazione del libro La dieta non esiste del Dott Achille Mariani

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Simoncelli in Biblioteca Comunale, sarà presentato il libro "La dieta non esiste" del Dott. Achille Mariani. L'evento, patrocinato dal Comune di Sora, vedrà la partecipazione del Sindaco Luca Di Stefano, del Dott. Antonio Chiorazzo, Direttore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

