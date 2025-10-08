Sora è un inferno | girano video comici di Stephen Hawking e la Motion Picture Association tira in ballo il diritto d’autore
Nonostante i filtri introdotti da OpenAI, Sora è diventato il luogo in cui proliferano anche video IA irrispettosi, come quelli che ridicolizzano Stephen Hawking. E la MPA accusa OpenAI di violare il diritto d’autore. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: sora - inferno
«Fama di loro il mondo esser non lassa; misericordia e giustizia li sdegna: non ragioniam di lor, ma guarda e passa.» Dante Canto III dell'Inferno, al verso 51 della diciassettesima terzina, Virgilio sta descrivendo le anime dei cosiddetti "ignavi" (un'attribuzione,