Nonostante gli anni passino, Sophia Loren resta un’icona intramontabile del cinema mondiale. Dietro la sua lunga carriera e la figura pubblica elegante e riservata, c’è anche una donna molto legata alla famiglia, in particolare ai suoi due figli: Carlo ed Edoardo Ponti, nati dal matrimonio con il produttore Carlo Ponti. Entrambi hanno scelto percorsi diversi, ma vicini al mondo artistico che ha sempre circondato la loro famiglia. E oggi sono uomini realizzati, padri, mariti e molto presenti nella vita della madre. Carlo Ponti Jr., neosposo e direttore d’orchestra. Carlo Ponti Jr., nato nel 1968, è il primogenito di Sophia Loren. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sophia Loren, chi sono i figli: Carlo neosposo ed Edoardo marito di una famosa attrice americana