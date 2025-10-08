sony ha ottenuto il marketing di battlefield 6 ora che call of duty appartiene ad xbox

Dopo anni di partnership storica con Call of Duty, Sony ha deciso di concentrare i propri sforzi di marketing su Battlefield 6, nuova produzione di Electronic Arts. E questa decisione arriva in un contesto completamente mutato, visto che Call of Duty è ormai sotto il controllo di Microsoft e Xbox e PlayStation è stata praticamente costretta a scegliere di sostenere il franchise rivale, puntando su una campagna promozionale globale di grande impatto. PushSquare segnala che i primi segnali sono già visibili. A Hollywood è comparso un gigantesco cartellone pubblicitario con l’artwork di Battlefield 6 accompagnato dal logo PS5, mentre a Londra diversi autobus con livree dedicate riportano lo slogan ufficiale di PlayStation accanto alle immagini del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

