Sono uno chef di cibo per cani e io stesso assaggio tutto niente viene inscatolato senza che io abbia provato com’è Amare un animale vuol dire anche non nutrirlo con cibo mediocre | parla Mirko Chiera

Ha sei cani, dice che il loro numero aumenterà e proprio osservando che avevano tutti qualche problema “ che doveva essere per motivi legati all’alimentazione ” si è messo a “studiare nutrizione canina e ho iniziato a proporre consulenze. Poi mi sono messo in proprio tenendo a mente un concetto: se adottare un cane significa essere disposti ad amarlo e a proteggerlo, non vedo allora perché volerlo nutrire di cibo mediocre “. Lui si chiama Mirko Chiera, ha 38 anni e vive a Vigevano. È uno chef che, dalla cucina per gli esseri umani è passato a quella per i cani, e la sua filosofia è dare agli animali pappe “composte soltanto da ingredienti sani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

