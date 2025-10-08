Sono scappato perché non sapevo cosa fare | beccato pirata della strada

Monzatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo frammento di plastica è stato il punto di partenza per incastrare il pirata della strada che, dopo aver provocato un incidente, si era allontanato senza lasciare traccia.Alla fine di settembre, una pattuglia della polizia locale di Monza è intervenuta in via Publio Ovidio Nasone. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - scappato

Ragazzo azzannato ai testicoli dal pitbull, il proprietario: "Non sono scappato"

Raisa trovata morta sul greto del torrente, indagato l’amico: “È caduta, ho avuto paura e sono scappato”

"Non potete arrestarmi, sono minorenne": chi è il 17enne scappato dal carcere Beccaria

Cerca Video su questo argomento: Sono Scappato Perch233 Sapevo