Sono scappato perché non sapevo cosa fare | beccato pirata della strada
Un piccolo frammento di plastica è stato il punto di partenza per incastrare il pirata della strada che, dopo aver provocato un incidente, si era allontanato senza lasciare traccia.Alla fine di settembre, una pattuglia della polizia locale di Monza è intervenuta in via Publio Ovidio Nasone. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: sono - scappato
Ragazzo azzannato ai testicoli dal pitbull, il proprietario: "Non sono scappato"
Raisa trovata morta sul greto del torrente, indagato l’amico: “È caduta, ho avuto paura e sono scappato”
"Non potete arrestarmi, sono minorenne": chi è il 17enne scappato dal carcere Beccaria
Riceviamo e pubblichiamo da un amico del comitato . Da ieri si sono perse le tracce del sign.Mauro Ulivi. Età 49, il sign.Mauro è in stato confusionale ed è scappato via dall’ospedale del mare ieri ad ora di pranzo . Con se ha il Telefono scarico e non ha soldi - facebook.com Vai su Facebook