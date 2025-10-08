Sono passati 25 anni dal primo titolo di Michael Schumacher con la Ferrari | l'inizio di un'era irripetibile
L’8 ottobre del 2000 Michael Schumacher vinse il suo primo titolo con la Ferrari: fu l'inizio di un'era irripetibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sono - passati
Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»
Avvisi di pagamento per le rette dell’asilo, ma sono passati 8 anni
"Fontana del Cirilli ancora spenta. Ormai sono passati troppi anni"
Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d’Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti - facebook.com Vai su Facebook
Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d’Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti - X Vai su X
Sono passati 25 anni dal primo titolo di Michael Schumacher con la Ferrari: l’inizio di un’era irripetibile - L’8 ottobre del 2000 Michael Schumacher vinse il suo primo titolo con la Ferrari: fu l'inizio di un'era irripetibile ... Segnala fanpage.it
25 anni di Grande Fratello, il reality che ha cambiato la storia della tv - Era il 14 settembre quando su Canale 5 andò in onda la prima puntata. Si legge su tgcom24.mediaset.it