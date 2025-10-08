Sono passati 25 anni dal primo titolo di Michael Schumacher con la Ferrari | l'inizio di un'era irripetibile

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 ottobre del 2000 Michael Schumacher vinse il suo primo titolo con la Ferrari: fu l'inizio di un'era irripetibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - passati

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

Avvisi di pagamento per le rette dell’asilo, ma sono passati 8 anni

"Fontana del Cirilli ancora spenta. Ormai sono passati troppi anni"

sono passati 25 anniSono passati 25 anni dal primo titolo di Michael Schumacher con la Ferrari: l’inizio di un’era irripetibile - L’8 ottobre del 2000 Michael Schumacher vinse il suo primo titolo con la Ferrari: fu l'inizio di un'era irripetibile ... Segnala fanpage.it

sono passati 25 anni25 anni di Grande Fratello, il reality che ha cambiato la storia della tv -  Era il 14 settembre quando su Canale 5 andò in onda la prima puntata. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Passati 25 Anni