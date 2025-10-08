Sono nostri non dello Stato | Emanuele Filiberto e i Savoia contro l’Italia cosa succede

– Da quasi ottant’anni riposano in silenzio dietro una porta blindata. Brillanti, perle, diamanti e diademi che nessuno, se non pochissimi addetti ai lavori, ha più potuto vedere. È il tesoro della Corona d’Italia, il lascito più scintillante della monarchia sabauda, depositato alla Banca d’Italia all’indomani del referendum istituzionale del 1946. Oggi, dopo decenni di silenzio e carte bollate, gli eredi di casa Savoia tornano all’attacco. Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto hanno deciso di presentare ricorso contro la sentenza che ha stabilito la proprietà statale delle Gioie della Corona. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sono nostri, non dello Stato”: Emanuele Filiberto e i Savoia contro l’Italia, cosa succede

In questa notizia si parla di: sono - nostri

Guerra ucraina, soldati russi si arrendono (per la prima volta) a una pattuglia di robot e droni di Kiev. «Sono nostri prigionieri»

Roma, frate si getta con il saio nella Fontana di Trevi. Poi alza il cartellone: «Gli animali sono nostri fratelli» – Il video

Lancini: “Non è colpa dei ragazzi se sono fragili. Gli adulti devono ascoltarli davvero. Se qualcosa non funziona, è perché ci facciamo troppo i fatti nostri”

I morti del 7 ottobre sono nostri morti, morti di tutti, esattamente come quelli di Gaza. Sono vittime perché colpiti a caso in nome dell’odio. Così come sono vittime i civili palestinesi di Gaza, colpiti con identica cieca ferocia in nome dello stesso sentimento. Il mio - X Vai su X

I nostri amici a quattro zampe sono una compagnia preziosa e fondamentale in molte famiglie. L'Amministrazione riconosce e supporterà sempre, con ogni mezzo, questo legame. Allo stesso tempo, vivere in comunità esige rispetto reciproco. Chi ha un ca - facebook.com Vai su Facebook

«Quei gioielli sono nostri»: Emanuele Filiberto e gli eredi Savoia sfidano lo Stato per il tesoro della Corona da 300 milioni di euro - Dopo la sentenza che ha stabilito la proprietà statale del tesoro della Corona ... Segnala msn.com

Emanuele Filiberto e gli eredi Savoia sfidano lo Stato per il tesoro della Corona d'Italia da 300 milioni di euro: «Quei gioielli sono nostri» - Dopo la sentenza che ha stabilito la proprietà statale del tesoro della Corona ... Si legge su msn.com