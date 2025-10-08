Sono il vicino mi serve… La ragazza apre la porta di casa e poi l’orrore dello stupro
Una tranquilla mattina nei pressi dell’Università di Pavia si è trasformata in un incubo per una studentessa di 19 anni, vittima di una brutale aggressione nel suo stesso appartamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il suo vicino di casa, un uomo di 29 anni, si sarebbe presentato alla porta con una scusa apparentemente innocua, dicendo: “Posso avere un po’ di latte?”. La giovane, riconoscendolo come un volto familiare del condominio, non avrebbe sospettato nulla e lo avrebbe fatto entrare. Ma pochi istanti dopo, la fiducia riposta nel suo vicino si sarebbe trasformata in terrore. L’uomo, approfittando della situazione e della solitudine della ragazza, l’avrebbe aggredita e violentata nel soggiorno del suo appartamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - vicino
"Sono l'amico di suo figlio", truffa a Bologna: arrestato minore grazie al vicino della donna raggirata
Calciomercato Napoli, il colpo è sempre più vicino: ci sono due prove
Weah Marsiglia, il trasferimento dell’esterno della Juve è sempre più vicino! Le ultimissime sull’affare: sono ore bollenti in uscita
Aritzo (Nuoro), uomo muore di infarto vicino alla guardia medica chiusa. Areus: “Soccorsi tempestivi. Infermieri in ambulanza sono altamente formati”: Una “tragedia annunciata”. Così la comunità di Aritzo (Nuoro) definisce la morte di Nanni Mereu, 46 anni, vitti - facebook.com Vai su Facebook
Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che oggi,come nei giorni scorsi,hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disservizi per i cittadini.Sono vicino alle decine di uomini e donne in uniforme feriti da estremist - X Vai su X
Ragazza 16enne scomparsa vicino ad Aosta, ricerche in corso - I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri che stano svolgendo accertamenti e hanno attivato le ricerche. Scrive ansa.it