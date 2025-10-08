Sono il vicino mi serve… La ragazza apre la porta di casa e poi l’orrore dello stupro

Una tranquilla mattina nei pressi dell’Università di Pavia si è trasformata in un incubo per una studentessa di 19 anni, vittima di una brutale aggressione nel suo stesso appartamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il suo vicino di casa, un uomo di 29 anni, si sarebbe presentato alla porta con una scusa apparentemente innocua, dicendo: “Posso avere un po’ di latte?”. La giovane, riconoscendolo come un volto familiare del condominio, non avrebbe sospettato nulla e lo avrebbe fatto entrare. Ma pochi istanti dopo, la fiducia riposta nel suo vicino si sarebbe trasformata in terrore. L’uomo, approfittando della situazione e della solitudine della ragazza, l’avrebbe aggredita e violentata nel soggiorno del suo appartamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it