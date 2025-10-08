Sono azzurri o pirati? Baldini fa allenare i suoi ragazzi bendati | Voglio che usino la mente

Gazzetta.it | 8 ott 2025

Il ct dell'Under 21, impegnata nelle qualificazioni all'Europeo, di categoria, chiede ai giocatori di utilizzare un solo occhio. Un esperimento che aveva già attuato con i club: "Voglio che guardino il campo in maniera diversa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sono azzurri pirati baldiniSono azzurri o pirati? Baldini fa allenare i suoi ragazzi bendati: "Voglio che usino la mente" - Il ct dell'Under 21, impegnata nelle qualificazioni all'Europeo, di categoria, chiede ai giocatori di utilizzare un solo occhio. Scrive gazzetta.it

sono azzurri pirati baldiniSilvio Baldini porta il suo metodo anche in Under 21: giocatori bendati durante gli allenamenti - L’ex allenatore del Pescara, oggi CT degli azzurrini, ha fatto sostenere una seduta ai propri calciatori con un ... fanpage.it scrive

