Sondrio bambino di 10 anni precipita dal quinto piano | è in fin di vita

La tragedia di mercoledì mattina nel quartiere Piastra. Dramma a Sondrio, nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025. Un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano del condominio in cui vive con la famiglia, in via Maffei 100, nel quartiere Piastra. L’allarme è scattato intorno alle 8:45, quando alcuni residenti hanno udito un tonfo e le urla provenienti dal cortile. Il piccolo, dopo un volo di circa 15 metri, è stato trovato a terra in condizioni disperate. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato, che hanno isolato l’area e avviato i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

