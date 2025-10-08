Sondrio bambino di 10 anni precipita dal quinto piano | è in fin di vita
La tragedia di mercoledì mattina nel quartiere Piastra. Dramma a Sondrio, nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025. Un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano del condominio in cui vive con la famiglia, in via Maffei 100, nel quartiere Piastra. L’allarme è scattato intorno alle 8:45, quando alcuni residenti hanno udito un tonfo e le urla provenienti dal cortile. Il piccolo, dopo un volo di circa 15 metri, è stato trovato a terra in condizioni disperate. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato, che hanno isolato l’area e avviato i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: sondrio - bambino
Dramma a Sondrio, bambino di 10 anni cade dal quinto piano: è gravissimo
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano a Sondrio: è in condizioni disperate
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio: è gravissimo
? Sondrio, bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio: è gravissimo http://dlvr.it/TNY8zZ #Sondrio #Tragedia #Emergenza #Soccorso #Incidente - X Vai su X
Sondrio, bambino precipita dal quinto piano: è miracolosamente vivo Un elicottero di Areu lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La dinamica di quanto accaduto è in queste ore al vaglio della Polizia di Stato intervenuta con - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio: è gravissimo - Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Si legge su fanpage.it
Incidente tragico a Sondrio: bambino di 10 anni cade dal quinto piano, dramma in famiglia - Una tragica notizia ha scosso la comunità di Sondrio nella mattinata di mercoledì 8 ottobre, quando un bambino di soli 10 anni è stato coinvolto in un incidente drammatico. notizie.it scrive