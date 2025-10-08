Sondrio bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio | è gravissimo
Sondrio, 8 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina verso le 8, nel quartiere Piastra a Sondrio, dove un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano del condominio in cui vive insieme ai genitori e la fratello. Il ragazzino ha fatto un volo di circa 15 metri ed è apparso subito in gravissime condizioni. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i mezzi, insieme all'elicottero del 118 decollato da Caiolo. Il piccolo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sondrio - bambino
Dramma a Sondrio, bambino di 10 anni cade dal quinto piano: è gravissimo
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano a Sondrio: è in condizioni disperate
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio: è gravissimo
ABIO Sondrio - Associazione per il Bambino in Ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio a Sondrio: è gravissimo - Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da fanpage.it
Drammatico incidente, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo - E' miracolosamente vivo, ma versa in gravissime condizioni, il bambino di 10 anni precipitato stamattina dal quinto piano di un palazzo a Sondrio. Lo riporta ildolomiti.it