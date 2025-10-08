Sondrio bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio | è gravissimo

Sondrio, 8 ottobre 2025 – Tragedia questa mattina verso le 8, nel quartiere Piastra a Sondrio, dove un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano del condominio in cui vive insieme ai genitori e la fratello. Il ragazzino ha fatto un volo di circa 15 metri ed è apparso subito in gravissime condizioni. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i mezzi, insieme all'elicottero del 118 decollato da Caiolo. Il piccolo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

