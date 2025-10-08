Dopo settimane di tensione politica e dibattiti accesi, arrivano i nuovi dati sulle intenzioni di voto degli italiani e il quadro che emerge sorprende tutti. Le urne si sono chiuse da poco, ma il vento sembra già cambiare direzione. C’è chi mantiene saldamente la posizione e chi, invece, comincia a perdere terreno in modo inaspettato. Un sondaggio condotto dall’istituto Noto per Porta a Porta mostra infatti come, dietro la calma apparente, si nasconda un equilibrio molto più fragile di quanto sembri. Leggi anche: “Ecco cosa sarà vietato”. FdI, la proposta di legge che fa infuriare gli islamici Leggi anche: Crosetto operato: cosa gli hanno fatto e le sue condizioni Fratelli d’Italia resta in vetta, ma il vantaggio non cresce. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, i numeri dopo le elezioni spiazzano tutti: “Brusco calo per loro”