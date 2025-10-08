Sondaggi colpo di scena da Bruno Vespa | I dati sono chiarissimi Poi la notizia su Giorgia Meloni

Caffeinamagazine.it | 8 ott 2025

C’è un sottile fermento che attraversa l’Italia politica: qualcosa si muove dietro le quinte, tra chi ha appena iniziato a ricredersi e chi resta ancora indeciso. Una nuova rilevazione sembra suggerire che la stabilità sia solo apparente, mentre sotto la superficie si agitano piccoli, ma significativi, cambiamenti. L’ultimo sondaggio Noto, realizzato per Porta a Porta, fotografa una situazione in cui gli equilibri sembrano immobili, ma basta uno sguardo più attento per cogliere sfumature e sorprese. >> “Tutto grazie a Mara”. Nicola Carraro, l’annuncio incredibile dopo mesi difficili. Cosa è successo Le grandi forze politiche restano salde sulle loro posizioni, ma la tensione cresce: chi riuscirà a conquistare il cuore degli italiani nei prossimi mesi? Fratelli d’Italia si conferma in vetta, con un 30% che non si muove di una virgola rispetto alla fine di settembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

