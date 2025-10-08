Solopaca celebra i nonni con una giornata all’insegna dell’inclusione e della convivialità
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Centro Sociale ‘ Non solo anziani ’ di Solopaca torna a celebrare i nonni. Domenica 12 ottobre, in Piazza ex Municipio, si terrà la nona edizione della ‘Giornata dei Nonni’, appuntamento ormai atteso dalla comunità. Quest’anno, come già avvenuto nella precedente edizione, l’iniziativa si arricchisce della partecipazione degli ospiti del progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione), cittadini extracomunitari che hanno trovato casa e accoglienza a Solopaca. La loro presenza rappresenta un passo concreto verso gli obiettivi fondanti dell’Associazione: inclusione, solidarietà e rispetto della persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
