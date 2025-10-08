Solofra il Consiglio comunale approva la mozione per riconoscere lo Stato della Palestina
Il Consiglio Comunale di Solofra ha approvato la mozione presentata dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Mariangela Vietri per il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, in conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e i principi del diritto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
