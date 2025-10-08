Quest’anno, l’inverno demografico ha gelato la possibilità del funzionamento della scuola dell’infanzia di Verghereto. La scuola, che già da qualche anno si reggeva con un numero di bambini da contare sulle dita di una mano o poco più, ha chiuso i battenti avendo registrato per il 2025-2026 soltanto due iscritti, uno residente a Verghereto-capoluogo e uno a Ville di Montecoronaro, piccolo borgo che dista circa 5 chilometri dal paese di Verghereto. I due bambini ora vanno alla scuola dell’infanzia di Bagno di Romagna. La bambina di Verghereto-capoluogo dovrà fare un viaggio di circa 8 chilometri per scendere a Bagno, il bambino di Ville, invece di 5 se fosse potuto andare alla materna di Verghereto, ne farà circa 13 sino a Bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solo due iscritti, materna chiusa