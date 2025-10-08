Sollevamento pesi | Genna Toko Kegne in top 10 ai Mondiali nella categoria -77 kg Oro per Reeves

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belli, bellissimi segnali da Genna Toko Kegne. La pesista azzurra si è piazzata al nono posto in occasione della prova riservata alla categoria -77 kg femminile valida per i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento in scena presso la pedana norvegese di Førde. Grande prova per la nostra portacolori, piazzatosi seconda nella sua finale, quella B. Nello specifico, l’atleta ha inaugurato la sua prova di strappo con l’alzata di 100 kg, per poi progredire a 103 kg fallendo il tentativo finale di 106 kg. Percorso netto invece nello slancio, dove Genna ha inizialmente tirato su 125 kg, per poi eseguire la misura di 130 kg e, infine, di 134 kg (nuovo record italiano), per il totale di 237 kg complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

sollevamento pesi genna toko kegne in top 10 ai mondiali nella categoria 77 kg oro per reeves

© Oasport.it - Sollevamento pesi: Genna Toko Kegne in top 10 ai Mondiali nella categoria -77 kg. Oro per Reeves

In questa notizia si parla di: sollevamento - pesi

Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big

Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15

Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid

sollevamento pesi genna tokoSollevamento pesi: Genna Toko Kegne in top 10 ai Mondiali nella categoria -77 kg. Oro per Reeves - La pesista azzurra si è piazzata al nono posto in occasione della prova riservata alla categoria - Si legge su oasport.it

sollevamento pesi genna tokoCalendario Mondiali sollevamento pesi 2025: orari, programma, tv, streaming - Da giovedì 2 a sabato 11 ottobre Førde ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento principale della stagione post- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sollevamento Pesi Genna Toko