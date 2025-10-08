Sollevamento pesi | Genna Toko Kegne in top 10 ai Mondiali nella categoria -77 kg Oro per Reeves
Belli, bellissimi segnali da Genna Toko Kegne. La pesista azzurra si è piazzata al nono posto in occasione della prova riservata alla categoria -77 kg femminile valida per i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento in scena presso la pedana norvegese di Førde. Grande prova per la nostra portacolori, piazzatosi seconda nella sua finale, quella B. Nello specifico, l’atleta ha inaugurato la sua prova di strappo con l’alzata di 100 kg, per poi progredire a 103 kg fallendo il tentativo finale di 106 kg. Percorso netto invece nello slancio, dove Genna ha inizialmente tirato su 125 kg, per poi eseguire la misura di 130 kg e, infine, di 134 kg (nuovo record italiano), per il totale di 237 kg complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
