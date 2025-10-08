Pesaro, 8 ottobre 2025 – Per primo è partito Luca Serfilippi, giovane e rampante sindaco di Fano con la tessera della Lega. All’indomani delle Regionali, imbaldanzito dal risultato elettorale del centrodestra, ha rivendicato per la città della Fortuna un più degno ruolo istituzionale, che dal suo punto di vista poteva essere declinato solo in un modo: rendendo Fano capoluogo di provincia assieme a Pesaro e Urbino. Insomma da Pu a Puf, con tutto il carico di ironia e risatine che i pugliesi, con la ben più autorevole sigla Bat (Barletta-Andria-Trani, unico caso di provincia tricipite in Italia) si sono risparmiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sogni capitali e venti secessionisti, il voto accende il risiko dei confini